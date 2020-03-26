Граждане, которые имеют задолженность перед кредитными организациями, должны продолжать осуществлять регулярный контроль за своей кредитной историей и Персональным кредитным рейтингом (ПКР) также в условиях продолжающегося распространения в РФ коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как поясняет организация, удобнее всего запрашивать кредитную историю и ПКР дистанционно, через личный кабинет на официальном сайте бюро.

Россиянам предоставят неограниченный бесплатный доступ к ПКР До этого россияне могли бесплатно получать рейтинг не более двух раз в год.

Также в целях ограничения личных контактов граждан и минимизации эпидемиологического риска временно приостанавливается прием граждан по адресу: Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4., с 30 марта до 3 апреля, говорится в сообщении НБКИ. О графике дальнейшей работы офиса будет сообщено дополнительно.