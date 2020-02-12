Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предоставит неограниченный бесплатный доступ к персональному кредитному рейтингу (ПКР) всем гражданам России, говорится в сообщении компании. До этого россияне могли бесплатно получать рейтинг не более двух раз в год.

«Постоянный доступ к значению ПКР поможет потенциальному клиенту оценить свои шансы на получение кредита в финансовых организациях, а также понять, как добросовестное финансовое поведение (например, своевременное обслуживание кредитов) улучшает показатели рейтинга. Это сделает более «зримым» поведение массового потребителя банковских продуктов, повысит его финансовую и социальную мобильность, позволит лучше понимать решения, принимаемые банками в отношении заемщиков», — поясняет НБКИ.

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, свободное получение персонального кредитного рейтинга не только позволит россиянам получать кредиты на максимально выгодных условиях, но и улучшит дисциплину обслуживания имеющихся займов, укрепит доверие между кредиторами и заемщиками.