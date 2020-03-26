Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, особенно заметно — к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 77,1 рубля, что на 1,15 рубля ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро к этому же моменту времени потерял около 8 копеек, курс составил 85,02 рубля.

С начала торгов было заключено более 65 тыс. сделок по доллару на сумму свыше 3,4 млрд долларов и порядка 8,9 тыс. сделок по европейской валюте на сумму более 422 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 77—79,08 рубля за доллар и 84,7—86,2 рубля за евро.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов полагает, что доллар может уйти ниже отметки 77 рублей уже на ближайших сессиях. Евро сейчас имеет тенденцию к росту по отношению к доллару, поэтому курс может оставаться высоким даже на хорошем для рубля рынке, следует из комментария эксперта.