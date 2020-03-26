Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физических лиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ, вносящий поправки в первую и вторую части Налогового кодекса РФ, опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, планируется обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом гражданам будет гарантирован режим безопасности получаемых этими органами сведений.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов. Подписанный закон направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Законом также снимается ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года. Действие льготы не будет ограничено сроком до 31 декабря 2022 года, а будет иметь бессрочный характер.



Закон также включает поправку об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на постоянной основе, а также работников Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии за услуги, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования. Аналогичным образом освобождение доходов членов избиркомов от НДФЛ действует для услуг, связанных с подготовкой выборов и референдумов. Кроме того, от НДС освобождается безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и/или печатной площади в соответствии с законом о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».