Очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28 марта по 5 апреля, переносятся на 6 апреля. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме. Об этом рассказали в банке «Уралсиб».



Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будут в эти дни производиться в обычном режиме.

«Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с пандемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации. Мы понимаем, насколько важно сейчас нашим клиентам сконцентрироваться на ведении своего бизнеса, и предлагаем всем действующим заемщикам малого бизнеса отсрочку на один месяц, до 1 мая 2020 года, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга», — говорится в сообщении.

В «Уралсибе» также отметили, что с 30 марта по 3 апреля банк работает в обычном режиме. Все банковские операции будут выполняться в полном объеме как в рублях, так и в иностранной валюте.