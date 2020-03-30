Банк «Возрождение» поддержит клиентов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Так, финучреждение готово в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на срок до шести месяцев, говорится в релизе банка.

Отсрочкой могут воспользоваться клиенты, которые заболели или находятся на вынужденном карантине, частично потеряли доход и испытывают временные трудности с внесением ежемесячных платежей по кредитам.

«Подать заявление на кредитные каникулы можно по электронной почте credit.help@voz.ru. Для принятия положительного решения заявление необходимо сопроводить подтверждающими документами. Ключевые из них — документы, подтверждающие доход, в том числе свидетельствующие о потере дохода, или больничный лист (медицинская справка) с указанием на заболевание COVID-19», — отмечается в сообщении.

Срок рассмотрения заявления — до десяти рабочих дней.