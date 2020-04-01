• Дайджест Банки.ру — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных нововведений наступившего месяца. О том, что случится с вашими финансами в апреле, читайте здесь.

• В России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса: злоумышленники звонят клиентам и обещают вернуть средства за билет, выманивая данные банковской карты, — с их помощью можно украсть деньги. Об этом заявил глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич. В банковском сообществе знают об этой схеме мошенничества. В ЦБ сообщили, что постоянно отслеживают новые сценарии социальной инженерии, в том числе с учетом нынешней ситуации, однако информацию о мошенничестве с возвратом денег за отмененные рейсы в регуляторе не уточнили. Киберпреступники любят использовать повестку дня: помимо телефонных обманов, в последнее время появилось множество мошеннических доменов со словами «коронавирус», «COVID» и тому подобное.

• Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер. Для того чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах. Ранее сообщалось, что мэрия Москвы обсуждает информацию о банковских трансакциях в качестве одной из мер обеспечения изоляции жителей столицы внутри «своего района», окончательного решения по ее внедрению пока не принято.

• Россия более устойчива к внешним шокам, связанным с падением цен на нефть, чем в 2014—2015 годах, когда нефть Brent резко подешевела с более чем 100 долларов до 36 долларов за баррель, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch. Эксперты отмечают ответные меры российских властей на предыдущий обвал нефтяных котировок, которые поддержали макроэкономическую стабильность и создали возможность для реагирования на последующие кризисы.