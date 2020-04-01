Социальные пенсии проиндексируют

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Мера затронет порядка 3,8 млн россиян и потребуют около 21,7 млрд рублей до конца текущего года. В предыдущие годы размер индексации был существенно ниже: в 2019-м — 2%, в 2018-м — 2,9%. Социальную пенсию получают пенсионеры без подтвержденного трудового стажа, а также инвалиды и дети без кормильца. После повышения средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. рублей. Дети-инвалиды будут получать в среднем 14,5 тыс. рублей, участники Великой Отечественной войны — 39,8 тыс. рублей. Кроме того, в этом году единоразовые выплаты, приуроченные ко Дню Победы, ветераны ВОВ получат заранее — уже в апреле.

Появятся новые выплаты на детей до трех лет в связи с коронавирусом

Семьи, имеющие право на материнский капитал, с 1 апреля будут получать дополнительную выплату на каждого ребенка в возрасте до трех лет в размере 5 тыс. рублей. Получать допвыплаты можно будет в течение трех месяцев. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам своего обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса на территории страны.

Переводы между физлицами в СБП снова станут бесплатными для банков



Центробанк с 1 апреля снова обнуляет комиссии для банков за перевод средств физлиц через Систему быстрых платежей (СБП). Такие переводы были бесплатны для банков с начала запуска системы до 1 января 2020 года. В начале текущего года ЦБ начал взимать с них комиссию на уровне 0,5—3 рублей за трансакцию, но позже решил вернуть льготный период до середины 2020-го. Тем не менее некоторые банки уже успели ввести комиссии для своих клиентов, и в большинстве случаев тариф не выгоднее, чем по обычным карточным переводам. В Банке России рассчитывают, что кредитные организации отменят или хотя бы снизят комиссии за переводы в СБП для своих клиентов. Так, уже со следующего месяца ЦБ установит ограничение по таким комиссиям.

Сбербанк вводит комиссию за внутренние переводы вместо «банковского роуминга»

Сбербанк с апреля отменит комиссию в 1% за переводы между клиентами банка в разных регионах, так называемый банковский роуминг. Вместо этого банк введет аналогичную комиссию на все переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц вне зависимости от региона. Комиссия также составит 1% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. То есть если раньше, по словам главы кредитной организации Германа Грефа, комиссию за «банковский роуминг» приходилось платить порядка 5% клиентов, то теперь она коснется 12%. Можно будет купить подписку на переводы: за 99 рублей — увеличить лимит еще на 50 тыс. рублей в месяц, за 199 рублей — вовсе снять лимит. Годовая подписка обойдется в 1 599 рублей. Новые тарифы сначала опробуют на Дальнем Востоке, а затем распространят на остальные регионы страны.

Налоговая начнет рассылать СМС

С 1 апреля налоговая начнет рассылать налогоплательщикам СМС-сообщения и электронные письма с напоминанием о недоимках, штрафах и пенях. То же касается плательщиков сборов, страховых взносов и налоговых агентов. Однако отправлять СМС-сообщения ФНС сможет не чаще одного раза в квартал и при условии, что налогоплательщик дал свое согласие на такое информирование.

ЦБ ограничит эквайринговые комиссии

Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничивает эквайринговые комиссии по онлайн-покупкам. Они не смогут превышать 1% (сейчас в среднем составляют 1,2—2,2% в зависимости от типа карты и категории товара). Снижение комиссии коснется торгово-сервисных предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Эксперты полагают, что эта мера не приведет к заметному снижению цен для конечного покупателя, но поддержит сами предприятия.

Ипотека станет доступнее

В условиях пандемии коронавируса ЦБ решил снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля. Регулятор рассчитывает, что это позволит поддержать доступность ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок. Для ипотеки с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемым за счет средств маткапитала, надбавки к коэффициентам риска будут снижаться по мере погашения кредита. По плану ЦБ, это должно расширить возможности семей с детьми при получении ипотеки.

Коэффициент бонус-малус пересчитают

Автовладельцам с 1 апреля автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ), который позволяет получить скидку на полис ОСАГО при вождении без аварий. КБМ рассчитывается ежегодно 1 апреля и действует в течение года. Для расчета выбирается значение КБМ, рассчитанное на предыдущий период, и корректируется с учетом количества страховых случаев. Проверить свой коэффициент бонус-малус можно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков.