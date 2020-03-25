Сбербанк с апреля планирует начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Она потребуется, если клиент банка переводит больше 50 тыс. рублей в месяц, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.

При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. рублей.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками, — сказала Кирсанова, чьи слова приводит ТАСС. — Мы с апреля начинаем тираж этой технологии с Дальневосточного Банка. В рамках закона мы обязаны сделать единое тарифное пространство с июня, соответственно, постепенно мы раскатим это на всю страну».

По словам Кирсановой, вместо комиссии за переводы клиентам будет предоставлена возможность оформить подписку на безлимитные переводы. Стоимость подписки — от 134 рублей в месяц.

«Мы планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тысяч рублей. Соответственно, все, что до 50 тысяч рублей, независимо от города или территориального банка, для клиентов будет абсолютно бесплатно. Под этот лимит у нас попадает с точки зрения среднего количества переводов более 88% всех наших клиентов. То есть подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно», — добавила она, уточнив, что речь идет об общей сумме переводов в месяц.

«Будут разные тарифные планы. Важно понимать, что у кого есть пакет «Сбербанка Первого» или Private в рамках пакета — эти переводы будут бесплатными независимо от лимита, — отметила Кирсанова. — Подписка будет оформляться очень просто, буквально в несколько кликов в «Сбербанке Онлайн».

В конце декабря прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга, предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка. Полная отмена такого «роуминга» планируется к середине 2020 года.



В октябре 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ («банковский роуминг») в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены. В середине декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга», его нормы должны вступить в силу к середине 2020 года.

