Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, предоставляющую налоговым органам право информировать налогоплательщиков об имеющейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам посредством СМС-сообщений и другими способами.

«Налоговым органам в рамках этой поправки предоставляется право информировать налогоплательщиков о наличии задолженности посредством СМС и также другими способами, которые не противоречат законодательству, при условии согласия налогоплательщика на такое информирование, имеющееся в письменной форме», —- пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов Илья Трунин. При этом он напомнил, что сейчас сделать это можно, только направив письмо или проинформировав в личном кабинете.

Согласно поправке, налоговые органы вправе информировать плательщиков налогов, сборов, страховых взносов и налоговых агентов о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений, а также электронной почты или иными не противоречащими законодательству РФ способами.

Такое информирование возможно, во-первых, не чаще одного раза в квартал, а, во-вторых, только при условии письменного согласия соответствующего налогоплательщика или налогового агента.

Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в пятницу в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.