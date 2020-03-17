Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061. Соответствующее постановление размещено во вторник на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 25 федерального закона «О государственно-пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.