Россия более устойчива к внешним шокам, связанным с падением цен на нефть, чем в 2014—2015 годах, когда нефть Brent резко подешевела с более чем 100 долларов до 36 долларов за баррель, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, содержание которого приводит ТАСС.

«Реформы, проведенные в России за последние пять лет, сделали позицию страны более устойчивой к снижению цен на нефть и шокам из-за коронавируса, чем в период 2014—2015 годов», — считают аналитики.

Они отмечают ответные меры российских властей на предыдущий обвал нефтяных котировок, которые поддержали макроэкономическую стабильность и создали возможность для реагирования на последующие кризисы.

В частности, снижение внешнего долга страны и задолженности в иностранной валюте поддерживают гибкость валютного курса и, следовательно, способность России противостоять внешним шокам. В то же время продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила (иностранная валюта, полученная от продажи нефти, продается, когда цены на нее опускаются ниже 42,4 доллара за баррель) и в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству способствовали сокращению волатильности обменного курса.



За период с 2014 по 2015 год цена на нефть значительно снизилась на фоне избытка предложения на рынке. Так, в январе — августе 2014 года средняя цена Brent составляла 107,75 доллара за баррель. Пик был зафиксирован 19 июня (115,19 доллара за баррель). К концу 2015 года Brent подешевела до 36,8 доллара за баррель.