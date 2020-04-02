Режим нерабочих дней в России продлен до конца апреля, объявил глава государства Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом.

«Пик эпидемии еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Владимир Путин.

Президент России также отметил, что эпидемиологическая ситуация во всех регионах страны разная. Так, несмотря на все принимаемые меры, в Москве «переломить ситуацию пока не удается», но есть регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. По словам Путина, в таких субъектах достаточно «точечных» решений.

«В этой связи субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий», — подчеркнул президент РФ.

То есть регионы сами будут решать, какие организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности. Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения. Дополнительные ограничения нужно будет согласовывать с федеральным правительством.

Путин позже подписал указ о нерабочих днях до конца апреля. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе. Кроме того, руководителям российских регионов предписано исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки «обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий».

Напомним, с первым обращением к гражданам президент России выступил 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Кроме того, были анонсированы различные меры поддержки бизнеса и населения, в том числе кредитные каникулы для физлиц и МСП и мораторий на банкротство компаний, пострадавших от коронавируса, беспроцентные кредиты предприятиям на выплаты зарплат сотрудникам, дополнительные социальные выплаты семьям с детьми до трех лет, изменение расчета выплат по больничному листу, повышение пособия по безработице до уровня МРОТ и другие.

