Банк России видит некоторый потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2020 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

Глава регулятора отметила, что инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция тем не менее пока еще значимо ниже 4%. «Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых эффектов на инфляционные ожидания», — отметила глава регулятора.

Значимым дезинфляционным фактором станут ограничительные меры, связанные с коронавирусом, подчеркнула Набиуллина.

«При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — добавила она.

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых, не дав какого-либо сигнала о дальнейшем ее изменении.