Ослабление рубля относительно доллара сопоставимо с динамикой курса валют других стран — экспортеров нефти, отмечается в еженедельном обзоре регулятора «Финансовый пульс».



«Ослабление рубля относительно доллара США сопоставимо с динамикой валют других стран — экспортеров нефти (Норвегия, Мексика). Снижение цен на нефть не оказывает существенного дополнительного влияния на курс рубля в условиях продажи Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, в том числе в целях оплаты приобретаемого пакета акций ПАО «Сбербанк», — отмечает ЦБ.

Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских активов, отмечается в материалах регулятора.

В последние пять рабочих дней (с 27 марта по 2 апреля) объем чистых покупок нерезидентами иностранной валюты на российском рынке значительно снизился относительно предыдущей недели — с 68,4 до 18,3 млрд рублей.