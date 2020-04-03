Банк России своими операциями по покупке либо продаже валюты на рынке никоим образом не старается влиять на курс. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы в ходе проведенной в онлайн-режиме пресс-конференции , посвященной текущей ситуации и стабилизационным мерам.

Представители СМИ спросили, сколько денег Центробанк уже потратил на поддержку рубля и есть ли потолок по курсу, после которого регулятору придется тратить резервные средства на поддержку нацвалюты, а также сколько придется потратить в месяц при текущем уровне цен на нефть.

«Мы своими операциями на валютном рынке либо по покупке, либо по продаже валюты никоим образом не стараемся влиять на курс», — подчеркнула Набиуллина.

«Курс у нас плавающий. Мы не таргетируем курс», — сказала она.

«Мы осуществляем операции — в данный момент по продаже валюты — в соответствии с бюджетным правилом, — напомнила председатель ЦБ. — Это регулярные продажи, связанные с тем, что цена на нефть ниже 40 долларов за баррель, ниже цены отсечения, и плюс к этому мы проводим операции, связанные со сделкой по Сбербанку. И наши объемы операций никак не связаны с уровнем курса. Второй тип операций — он компенсирует недопоступление экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и газа при цене нефти ниже 25 долларов за баррель. Еще раз: это связано с уровнем цены на нефть, но никак не с уровнем курса».

«На курс влияют разные факторы. Он сейчас складывается под влиянием множества факторов, в том числе спроса и предложения на рынке», — отметила Набиуллина.



Банк России мог за март продать на рынке в общей сложности 2,042 млрд долларов, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты и оценку главы дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука.

