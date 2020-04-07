Уровень одобрения заявок по ипотеке в Альфа-Банке снизился на текущий момент только на 7%. Об этом сообщили в кредитной организации, комментируя появившуюся накануне информацию об ограничении кредитования ею заемщиков из пострадавших от коронавируса отраслей.

Агентство ТАСС в понедельник, 6 апреля, сообщило со ссылкой на разосланное банковским клиентам письмо, что Альфа-Банк со 2 апреля приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые задействованы в отраслях, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса. По информации агентства, в пресс-службе кредитной организации ему подтвердили эту информацию, пояснив, что банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной пандемии, в стремлении защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков.

Альфа-Банк перестал выдавать кредиты сотрудникам отраслей, пострадавших от пандемии Требование по сфере деятельности распространяется также на созаемщиков.

Как следует из сегодняшнего сообщения на сайте Альфа-Банка, сведения «о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов» клиентам из наиболее сильно пострадавших от кризиса отраслей не соответствуют действительности. «Альфа-Банк использует современные и умные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, они учитывают сотни факторов. Упрощенный подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — отмечается в релизе.

«Как и у других банков, наша кредитная политика регулярно меняется в соответствии с экономической ситуацией. Но на текущий момент уровень одобрения по ипотеке снизился всего на 7%. Мы продолжаем активно кредитовать», — подчеркивают в Альфа-Банке.



«Очевидно, что причина снижения числа кредитных заявок одна — карантин и связанная с ним неопределенность. Мы надеемся, что спрос на кредиты восстановится в обозримое время», — заключили в банке, напомнив, что клиенты могут воспользоваться цифровыми каналами для получения кредита.