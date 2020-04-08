Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 20 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 75,73 рубля (плюс 19 копеек), курс евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия снизился на 2 копейки и составил 82,28 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром рубль может укрепиться, либо динамика курса российской нацвалюты может оказаться разнонаправленной. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 75—77 рублей, прогноз по курсу евро сохраняется на уровне 81—83 рублей.

«Рубль в паре с долларом вчера сверху вниз ткнулся в отметку 75, но не то что пробить, а даже всерьез протестировать ее не попытался. В условиях рисков со стороны нефти и негативных прогнозов по российской экономике в целом ждем нового витка ослабления национальной валюты. Более безопасно встречать начало переговоров нефтяников с купленными в портфеле долларами», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.