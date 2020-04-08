Банк «Ренессанс Кредит» запустил карту с кешбэком для геймеров.

Держатели карты будут получать кешбэк бонусными баллами в размере 3,5% с каждой покупки в категориях «Кинотеатры», «Принадлежности для видеоигр», «Галереи видеоигр», «Цифровые товары — игры», «Цифровые товары — аудиовизуальные медиа» и 1,5% — за любые другие покупки. Баллы можно накапливать и конвертировать в игровую валюту в онлайн-шутере Warface.

«Данный продукт оформить могут только участники, зарегистрированные в бонусной программе для геймеров MyBonus», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Выпуск дебетовых карт осуществляется бесплатно. Обслуживание в первые два месяца также бесплатное, а далее стоит 50 рублей в месяц; плата не взимается при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях в течение календарного месяца в размере не менее 5 тыс. рублей или поддержании минимального остатка за расчетный период в размере не менее 30 тыс. рублей.

Также по карте предусмотрено начисление процентов на остаток по ставке до 5,75% годовых.



Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно. В банкоматах и ПВН других кредитных организаций услуга является бесплатной при сумме до 50 тыс. рублей в месяц, а далее комиссия составляет 2%, минимум 100 рублей.