Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 686,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,29% и равнялся 1 128,94 пункта.

Рынок акций откроется ростом и будет ждать сообщений по нефти, не сомневался еще до начала торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Российский рынок акций вчера смог закрыться ростом благодаря улучшившемуся под вечер внешнему фону. После нашего закрытия американские индексы продолжили повышательный тренд, и это мы отыграем сегодня на открытии торгов», — комментирует эксперт.

Однако не стоит ждать продолжения роста российского рынка акций, полагает Антонов, — состояние российской экономики слишком удручающее.