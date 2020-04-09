Руснарбанк повысил ставки по депозитам в рублях.

«Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 5—5,5% годовых (вместо 4—4,5%).

Доходность депозита «Накопительный» составит 5,6—6,1% (ранее — 4,45—4,85%), «Пенсионный» — 5,7—6,1% годовых (прежде — 4,55—4,85%). Срок депозитов — 181, 367, 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,5% (вместо 4,02%). Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

По депозиту «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) проценты также начисляются по периодам. Средняя годовая ставка составит 7,08% (ранее — 6,58%).

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367, 730 дней) оформляется под 6,05—6,2% годовых (прежде — под 4,8—4,9%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно, за исключением депозита «Максимальный комфорт».

По «Максимальному комфорту» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «Максимальный комфорт», «Пенсионный», «Накопительный» и «Универсальный ВИП».