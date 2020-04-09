ОТП Банк продлил обслуживание карт с истекшим в марте сроком действия, говорится в релизе финучреждения.

«ОТП Банк предлагает клиентам не беспокоиться о перевыпуске или переоформлении карт, срок действия которых закончился в марте 2020 года, и просто продолжать ими пользоваться. Так поводов для посещения общественных мест станет меньше, а все ранее доступные опции сохранятся. Обслуживание таких карт продлено до конца апреля», — сказано в сообщении.



В банке также напоминают, что все необходимые операции по картам можно производить в мобильном и интернет-банке. Для онлайн-покупок используются реквизиты, указанные на карте (в том числе срок действия). Оплату доставки товаров и продуктов курьерам можно производить бесконтактно — достаточно привязать карту ОТП Банка к телефону в приложении Apple Pay или Google Pay.

