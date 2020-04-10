Банк «Солидарность» предлагает оформить карту «UnionPay-Мир» в рублях, евро или юанях.

Стоимость годового обслуживания карты составляет 150 рублей / 2 евро / 15 юаней.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и сторонних банков на территории РФ не взимается, в банкоматах иностранных банков составит 1,5%, минимум 150 рублей.

Срок действия карты — пять лет. СМС-информирование — 60 рублей / 1 евро / 6 юаней в месяц.

«Данная карта позволит держателю воспользоваться преимуществами двух платежных систем, а также снимать наличные бесплатно в любых банках на территории РФ», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.