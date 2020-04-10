Клиенты Абсолют Банка пенсионного возраста смогут открыть вклад «Пенсионный» дистанционно в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile» и получат дополнительную надбавку к действующим ставкам в размере от 0,15 до 0,3 процентного пункта.



К действующим ставкам по вкладу «Пенсионный» за открытие онлайн полагается надбавка в 0,15 п. п. при сроке вклада 91—367 дней и 0,3 п. п. при сроке вклада 368—730 дней.

Максимальная ставка по депозиту «Пенсионный» на сумму от 10 тыс. рублей сроком на 542—730 дней, с учетом надбавки за открытие вклада онлайн, теперь составляет 5,45% годовых.

Открыть депозит онлайн можно, обратившись за помощью в контакт-центр или чат на сайте Абсолют Банка.