Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Соответствующий документ 12 апреля опубликован на сайте Кабмина.



«Назначить председателем совета директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» министра экономического развития РФ Решетникова Максима Геннадьевича, освободив от указанной должности Орешкина Максима Станиславовича», — говорится в документе.

Ранее Решетников сменил Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Орешкина президент России Владимир Путин назначил своим помощником.

Кроме того, членом совета директоров корпорации вместо Вадима Живулина назначена Татьяна Илюшникова — заместитель министра экономразвития РФ.