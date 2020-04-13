Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получать оперативную информацию от Пенсионного фонда России (ПФР) обо всех своих клиентах, которые подали заявления на перевод пенсионных накоплений от них, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствует письмо Ассоциации НПФ (АНПФ) администратору системы пенсионных накоплений. Ассоциация просит ПФР предоставить информацию о срочных заявлениях, поданных гражданами в период с 2016 по 2018 год, «поскольку данная информация в фондах отсутствует».

НПФ стали получать информацию о заявлениях клиентов в прошлом году, однако она касалась прежде всего досрочных переходов. По словам ряда топ-менеджеров НПФ и их контрагентов, в этом году для них стал неожиданностью объем переходов по срочным заявлениям, поданным в 2015 году. ПФР удовлетворил почти 170 тыс. таких заявлений, или около 40% от общего числа, из них более 100 тыс. заявлений пришлись на перевод пенсионных накоплений из НПФ. На период с 2016 по 2018 год приходится еще почти 93 тыс. срочных заявлений.

По словам топ-менеджера одного крупного НПФ, раньше ПФР предоставлял информацию о пока не удовлетворенных срочных заявлениях, с этого же года он перестал это делать. В ПФР заявили, что «обязанность направлять заявления предусмотрена законом с 2019 года, поэтому в отношении поданных в прошлые годы срочных заявлений такой обязанности нет».

ЦБ РФ разрешил страховщикам и НПФ более гибко управлять активами ЦБ принял решение дать возможность страховщикам до 30 сентября не выполнять требование по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов и собственных средств, а негосударственным пенсионным фондам разрешил не переоценивать ценные бумаги по рыночной стоимости.

По мнению экспертов, НПФ должны иметь возможность обсудить с уходящим клиентом возможную реализацию его права, что невозможно без информирования фондов о поданных гражданами срочных документах. Также получить информацию по срочным заявлениям важно за весь период, так как здесь может существовать риск фальсификации, в том числе вброс таких заявлений задним числом. В ПФР отмечают, что срочные заявления прошлых периодов «автоматически зарегистрированы в информационной системе ПФР датой подачи и имеют уникальный номер», и утверждают, что «задним числом такой номер присвоить невозможно».