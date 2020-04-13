Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлятся. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.

«Сегодня, когда мы видим, что и нашей страны коснулся карантин (он уже не меньше месяца; мы еще не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы), я думаю, что падение [ВВП РФ] будет ближе к 5%. Очень трудно дать строгие оценки», — сказал он.



«Если брать средний консенсус-прогноз из примерно полутора десятков компаний, который дает Высшая школа экономики, то снижение темпов роста ВВП составит 2%. Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 году. Напомню, тогда снижение было примерно 7,8—7,9%», — добавил глава Счетной палаты.



Кудрин считает целесообразным использование для поддержки экономики РФ внешних займов, а не только средств Фонда национального благосостояния.

Также он заявил, что пик мирового экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, еще не пройден.

«Сейчас мы можем сказать, что нарастает кризис и пик мы все еще, как мир, не прошли <...> Но есть и положительные, может быть, какие-то надежды — что он [кризис], как волна, закончится в течение двух-трех месяцев, если страны будут применять достаточно понятные выработанные меры, связанные с карантином, и тем самым экономика должна перезапуститься, — отметил глава Счетной палаты. — Вот сейчас об этом нужно думать: как пройти вот так этот пик, чтобы облегчить перезапуск страновой или мировой экономики».

Он подчеркнул, что текущий кризис «необычный совершенно», так как не идет по известным экономическим законам и циклам.

«Во всех кризисах есть какая-то экономическая логика: там есть неплатежеспособные [компании], есть компании, которые меньше учитывали риски, больше попадают в сокращение спроса. Сейчас сокращение спроса идет по совершенно другим законам. Успешные компании, которые могут работать, кредитоспособные, вынуждены останавливаться по решению властей в интересах защиты населения от распространения кризиса и от заболевания», — пояснил Кудрин.

