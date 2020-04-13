Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и подтвердило рейтинги на уровне «B», следует из релиза Fitch.



«Изменение прогноза отражает давление на финансовый профиль банка в связи со вспышкой коронавируса, снижением цен на нефть и вызванным этим экономическим спадом», — поясняется в сообщении агентства.

Уточняется, что данное рейтинговое действие следует за пересмотром на «негативный» прогноза по рейтингам 15 других российских банков, РДЭ которых обусловлены их рейтингами устойчивости.

Fitch изменило на «негативный» прогноз по рейтингам 15 банков РФ и предприняло еще ряд действий Изменение прогноза отражает давление, которое оказывают на финансовые профили этих банков распространение коронавируса, снизившиеся нефтяные цены и обусловленный этими факторами экономический спад.

В релизе говорится, что проведенное рейтинговое действие отражает существенные риски для профилей кредитоспособности российских банков в результате вспышки коронавируса и ее последствий для экономики и финансовых рынков. Аналитики напоминают, что недавно пересмотрели прогноз по российскому банковскому сектору на «негативный».

РДЭ АТБ обусловлены собственной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «b». «Хотя доля в АТБ в размере 99,9% принадлежит Центральному банку России («ЦБ РФ») после осуществления мер по финансовому оздоровлению банка в 2018 году, Fitch не учитывает государственную поддержку в РДЭ банка ввиду плана ЦБ РФ по его продаже в краткосрочной/среднесрочной перспективе. В то же время, насколько мы понимаем по информации от менеджмента банка, на планы продажи может повлиять текущая рыночная неопределенность, обусловленная пандемией, и определенная поддержка или послабления возможны, пока банк контролируется ЦБ РФ», — указывается в релизе.



Fitch не понизило рейтинги АТБ и не поместило их в список Rating Watch «негативный» «ввиду недавней стабилизации бизнес-модели и финансовых показателей банка», поясняют эксперты. По мнению Fitch, рейтинги банка, вероятно, могут выдержать кратковременное резкое сокращение экономики во II квартале 2020 года при условии, что затем ситуация стабилизируется во втором полугодии текущего года. В то же время более продолжительный период сниженной экономической активности, вероятно, приведет к понижению рейтингов, допускают аналитики.

«Ослабление качества активов будет основным источником давления на кредитоспособность банка и является ключевым фактором для изменения прогноза по рейтингам. Прибыльность у АТБ будет под давлением ввиду более высоких отчислений под обесценение, потенциального давления на маржу (по мере того, как ставки по депозитам пересматриваются в сторону повышения) и более слабого генерирования комиссионного дохода (ввиду снижения экономической активности). В то же время хорошая прибыльность до отчислений под обесценение должна предоставить существенные возможности для компенсации сокращения доходов и более высоких расходов на создание резервов по кредитному портфелю», — отмечает агентство.

Рейтинги банка могут быть понижены:



в случае заметного ухудшения его финансовых показателей, в частности качества активов, прибыльности и капитализации;

если экономический спад, обусловленный вспышкой коронавируса, окажется существенно более сильным или продолжительным, чем ожидается в настоящее время.

Прогноз по рейтингам банка может быть пересмотрен на «стабильный»:

если экономический спад не приведет к существенному ухудшению его финансовых показателей и российская экономика стабилизируется после кратковременного сокращения;

если ЦБ РФ изменит свои планы по продаже банка и пересмотрит роль АТБ при сохранении банка в своей собственности, Fitch может учесть господдержку в рейтингах АТБ, что было бы позитивным для кредитоспособности банка;

в случае продажи АТБ организации с более высокими рейтингами, чем у АТБ.



