Сбербанк на прошлой неделе открыл в Банке России безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей взамен погашенной ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

«Сбербанк открыл БКЛ взамен погашенной ранее. Данный инструмент является резервным источником для соблюдения норматива Н26. Предоставление БКЛ является стандартной практикой, предусмотренной Базельским комитетом для рынков с дефицитом высоколиквидных активов, к которым, в частности, относится и российский», — сообщили в банке.



Банк России по 30 сентября предоставил системно значимым банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. ЦБ также с 1 апреля увеличил максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 трлн до 5 трлн рублей и снизил плату за право пользования безотзывной кредитной линией до 0,15% с 0,5%.



ЦБ на прошлой неделе сообщил, что один из системно значимых банков открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 млрд рублей.

