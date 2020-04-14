Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 25 копеек, а евро — 20 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, можно предположить, что рубль подорожает во вторник с утра. По его словам, цель для доллара сохраняется на уровне 72 рубля.

«Возможно, ЦБ аккуратно укрепляет рубль, чтобы создать Минфину возможность успешно размещать ОФЗ, которые никто не будет брать при явных девальвационных процессах. Однако среднесрочно на российскую валюту мы смотрим негативно и риски ее ухода в паре с долларом выше отметки 75 расцениваем как высокие», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.