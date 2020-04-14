• При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во II квартале составит 15%, однако все будет зависеть от того, сколько продлится пандемия коронавируса. Об этом заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, меньше всего спад затронет пенсионеров, сотрудников жизнеобеспечения и продовольственного ретейла, которые работают даже во время режима самоизоляции населения. Сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в отраслях, которые оказались под ударом, доходы от аренды недвижимости за исключением загородных домов, заключил Табах.

• Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Об этом заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) —12,1 тыс. рублей. Такая материальная помощь позволит приостановить рост безработицы и поддержит фирмы во время простоя, пояснил президент «Опоры России». Общий объем средств, выделяемых Кабмином РФ на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса, достигает 1,2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.

• В ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной связи на 10—15% и более. Об этом в опросе TelecomDaily заявили 84% компаний — лидеров рынка фиксированного широкополосного доступа к Интернету в 15 городах России. Отрицательными факторами, которые оказывают давление на рынок, опрошенные фактически назвали последствия пандемии коронавируса: режим изоляции, введенный в России (привел к снижению реальных доходов большинства потребителей), и падение курса рубля. Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в «резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса», 64% — в «росте курса доллара/евро».

• Портал Банки.ру предлагает принять участие в «посткарантинном» опросе. На этот раз давайте немного помечтаем и представим, что наступил тот самый день: режим самоизоляции в стране снят, кинотеатры и кафе снова открыты, а передвигаться по улице можно свободно и без опасений получить штраф или подхватить вирус. Что бы вы сделали в этот день? Как измените свою жизнь после карантина? И нужно ли что-то менять?