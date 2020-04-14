Банк ДОМ.РФ с начала апреля проводит электронные сделки с ипотекой: все документы клиенты подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием новой технологии, позволяющей подписывать документы со смартфона. Об этом во вторник сообщили в кредитной организации, уточнив, что электронные сделки проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, а в ближайшее время планируется масштабировать электронную ипотеку на все регионы присутствия банка.

«После подписания документы были направлены в Росреестр по информационным системам взаимодействия Банка ДОМ.РФ. Зарегистрированные документы клиенты получили через два дня, а расчеты с продавцом были проведены без посещения офиса банка», — рассказали в финучреждении.

Как поясняется, сервис электронной регистрации сделки — внутренняя разработка группы компаний «ДОМ.РФ», обеспечивающая безопасность процесса и гарантию юридически значимых действий как для продавца, так и для покупателя недвижимости. В настоящее время сервисы электронной ипотеки реализуются для Банка ДОМ.РФ, а после тестирования и отработки технологий будут предложены и другим участникам рынка.

Банк ДОМ.РФ также запустил дистанционное снятие залога с жилья в Росреестре при рефинансировании взятой ранее ипотеки. Залог снимается в течение трех дней без участия клиента.

«Режим самоизоляции подталкивает рынок в сторону онлайн-продаж и автоматизации большинства процессов. Электронная регистрация позволяет не только ускорить и упростить процесс проведения сделок с недвижимостью, но и оградить клиентов от ненужных поездок, а также обеспечить безопасность и прозрачность процедур для всех участников рынка», — комментирует заместитель управляющего директора «ДОМ.РФ» Олег Комлик.

В Банке ДОМ.РФ напомнили, что в 2018 году он одним из первых в России выпустил электронную закладную, после того как это стало возможно в соответствии с законодательством. Также Банк ДОМ.РФ провел пилотные электронные сделки по рефинансированию ипотеки и приобретению жилья на первичном рынке.



Подать заявку на получение ипотеки в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.