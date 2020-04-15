Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 45 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 41 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,48 рубля (плюс 48 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 40 копеек и составил 80,56 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб, утром среды нефть марки Brent торговалась вблизи 32,2 доллара за баррель, около уровней закрытия вторника. Это будет способствовать нейтральному открытию торгов рублем. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 72,3—73,7 рубля, для европейской валюты — 79,4—81 рубль.

«Поддержка по паре доллар/рубль располагается в районе отметки 72,5. О том, будет ли она пробита или нет, судить невозможно, все будет зависеть от намерений регулятора», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.