Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки — до самого низкого с 1995 года уровня, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней. Восстановление спроса на нефть во втором полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня годом ранее», — отмечается в документе.

Падение добычи нефти в странах-экспортерах, не входящих в альянс ОПЕК+, в ближайшие месяцы может достичь 3,5 млн баррелей в сутки, а в совокупности с соглашением ОПЕК+ общее снижение добычи в мире может привести к дефициту предложения во втором полугодии 2020 года, следует из отчета. «Общее снижение объемов предложения с учетом сокращений в ОПЕК+ переведет рынок в состояние дефицита во втором полугодии 2020 года, что наконец положит конец росту запасов в хранилищах и позволит вернуть рынок в нормальные условия», — говорится в отчете.

Goldman Sachs прогнозирует сокращение экономики в развитых странах на 35% во II квартале Объем ВВП развитых стран во II квартале может сократиться на 35% по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в докладе главного экономиста американского инвестиционного банка Goldman Sachs Яна Хатциуса, данные которого приводит ТАСС.

Эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ на фоне высоких показателей по добыче в апреле составит 10,7 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи также ожидается в других странах, самое существенное — в США и Канаде. В отчете указывается, что эффективная квота по сокращению добычи нефти у Саудовской Аравии в мае — июне 2020 года составит 3,5 млн баррелей в сутки, у России — 1,9 млн баррелей в сутки.

«Общее сокращение добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в четвертом квартале 2020 года может составить 5,2 млн баррелей в сутки. В целом по году добыча нефти в странах «не ОПЕК» упадет на 2,3 млн баррелей в сутки в годовом выражении», — отмечается в документе.

Период падения цен на нефть заставит нефтяные компании сократить инвестиции в разведку и добычу по всему миру. В 2020 году этот показатель может опуститься до минимального значения за 13 лет — 335 млрд долларов, считают в Международном энергетическом агентстве.