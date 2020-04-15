Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в течение дня подготовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить подход банков к выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты для сотрудников. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в среду на пресс-конференции в формате онлайн в ТАСС, передает информагентство.

«Мы готовим сегодня обращение и направим президенту РФ от имени уполномоченного. В нашем сегодняшнем обращении будет обязательно отмечено, что этот проект [кредитования под 0% на зарплату] не работает, можно сказать. Неэффективно работает — это слишком мягко. И поэтому будем настаивать, чтобы Банк России принял все необходимые меры для того, чтобы эта схема заработала с коммерческими банками», — сказал он.

В первом чтении принят закон о госгарантиях по кредитам для предприятий на выплату зарплат Поправки предполагается внести в Бюджетный кодекс.

Титов отметил, что его аппарат провел «контрольную закупку» в 29 из 85 регионов, которая показала, что заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняются банками примерно в 80% случаев.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман 14 апреля сообщил, что банки уже выдали российскому бизнесу порядка 500 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам.



В Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми это право получили Сбербанк, ВТБ и МСП Банк, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились ряд других крупных банков.

