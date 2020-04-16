• Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Таковы данные макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА). Из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти в нескольких десятках российских отраслей, указывается в обзоре. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.



• Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода ПИН-кода. Ранее поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Мера необходима прежде всего для того, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без ПИН-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В ЦБ поддержали идею с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя.

• В общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом РФ, потребует около 850 млрд рублей. Таковы подсчеты экспертов. Так, поддержка занятости обойдется в 300 млрд рублей, по мнению главного аналитика «БКС Премьера» Антона Покатовича. Она предусматривает безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малому и среднему бизнесу (МСБ) из пострадавших отраслей, а также кредитование предприятий на выплату зарплаты по нулевой ставке. Второй по стоимости инструмент — субсидирование ставки по займам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий в размере ключевой ставки. Мера, по оценке экспертов, будет стоить примерно 250 млрд рублей.

• Сбербанк разместил на сайте госзакупок проектную документацию о проведении маркетингового исследования, одна из задач которого — собрать информацию о трендах на рынках финансов и экосистем. Заявки принимаются до 17 апреля, сумма контракта — 4,6 млн рублей. Компания, которая выиграет конкурс, с мая по сентябрь 2020 года будет организовывать ежедневный мониторинг информационных каналов в мобильных мессенджерах, а также российских и международных СМИ и блогов. В фокусе должны быть сообщения о технологиях, которые внедряют топ-50 иностранных банков и топ-30 российских.