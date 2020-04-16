Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА). Из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков российских отраслей, указывается в обзоре. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.

Также сильно пострадают и вся сфера услуг (минус 77,5%), производство одежды и обуви (минус 52,7%), а также деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (минус 46,1%), считают аналитики. Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидают производство продуктов питания и табака (минус 3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (минус 5,1%), а также добычу полезных ископаемых (минус 6,6%). Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса, отмечается в обзоре.

Аналитики НРА представили также обновленный макропрогноз, который состоит из трех сценариев развития событий. При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых оценили в 15%, по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4—0,7%, реальные зарплаты тоже повысятся на 0,3—0,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне 75—80 рублей, а инфляция повысится до 6,2—6,5%. Пессимистический сценарий (вероятность — 30%) предполагает падение экономики до минус 7,1% ВВП в этом году, выход на нулевой уровень к 2022 году и достижение роста в 1,5—1,7% к 2024 году. При худшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5—7,8%, курс доллара повысится до 100—103 рублей, а инфляция — до 9,2%. Наиболее вероятным (50%), по мнению экспертов НРА, является базовый сценарий с рецессией до минус 3,3%, снижением зарплат на 3—3,2%, курсом доллара 85—90 рублей и инфляцией 7,2—7,3%.

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году Также МВФ прогнозирует уровень безработицы в РФ в 2020 году на уровне 4,9%.

По мнению доцента кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никиты Моисеева, представленная оценка динамики ВВП и реальных заработных плат, а также инфляции выглядит необоснованно мрачной. Также он не соглашается и с прогнозом по курсу доллара. По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, данные в базовом сценарии, наоборот, занижены. Он также считает, что текущих мер поддержки явно недостаточно. Эксперт уверен: стоит предпринять более рискованную политику и учесть опыт развитых стран, тратящих на прямую поддержку граждан более значимые суммы как относительно ВВП, так и потерянного дохода людей.