Сбербанк разместил на сайте госзакупок проектную документацию о проведении маркетингового исследования, одна из задач которого — собрать информацию о трендах на рынках финансов и экосистем, пишут «Известия» . Заявки принимаются до 17 апреля, сумма контракта — 4,6 млн рублей. Компания, которая выиграет конкурс, с мая по сентябрь 2020 года будет организовывать ежедневный мониторинг информационных каналов в мобильных мессенджерах, а также российских и международных СМИ и блогов. В фокусе должны быть сообщения о технологиях, которые внедряют топ-50 иностранных банков и топ-30 российских.

Из зарубежных игроков Сбербанку особенно интересны американские Bank of America и Wells Fargo, британские Barclays, Standard Chartered, HSBC и RBS, нидерландский ING и испанский BBVA. Среди отечественных банков — Тинькофф Банк, «ФК Открытие», Альфа-Банк и ВТБ. Среди небанковских компаний, чьи технологии интересны Сбербанку, — экосистемы Amazon, Alibaba, Google, Apple, Samsung, Tencent, Baidu, профильные стартапы с капитализацией от 1 млрд долларов, а также венчурные фонды и акселераторы, в том числе Sequoia, Google Ventures и Baring Vostok.

ЦБ не одобряет развития банковских экосистем, потому что они увеличивают нефинансовые риски. Об этом неоднократно говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместители. По словам экспертов, законодательных ограничений на создание банковских экосистем нет. По сути, она представляет собой маркетинговый инструмент, программу лояльности, проведение которой законом или иными актами не запрещено. Позиция ЦБ, не формализованная путем издания директивы, не направленная в качестве предписания или не поддержанная законодателями, может и не учитываться, добавили эксперты.

​Сбербанк инвестировал в свою экосистему 80 млрд рублей в 2019 году В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний.

С точки зрения развития цифровых продуктов и услуг российские банки на фоне глобальных игроков выглядят достойно, рассказали аналитики. По их мнению, в дальнейшем конкурентное преимущество банкам будут обеспечивать технологии, которые позволят их клиентам сэкономить ресурсы и время, но при этом получить наилучший пользовательский опыт. Это все виды мобильных услуг, в том числе и небанковских, биометрическая идентификация, таргетирование продуктов, а также возможность бесшовной навигации между различными приложениями и базами данных, объяснили аналитики.