На сайте Абсолют Банка появилась онлайн-форма заявки на реструктуризацию кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса.

«Стандартизированная онлайн-форма позволит клиентам быстро и легко заполнить заявку, прикрепить необходимые документы, отправить ее в работу и оперативно получить решение банка», — говорится в релизе.



Абсолют Банк предлагает собственную программу реструктуризации кредита с отсрочкой от трех до шести месяцев. Клиент может воспользоваться программой в случае, если он пострадал из-за ситуации, вызванной пандемией: заболел, утратил трудоспособность, потерял работу или доход в связи с сокращением или приостановлением деятельности предприятия, или у него есть иные обстоятельства, не позволяющие выплачивать кредит в соответствии с текущим графиком погашения.

