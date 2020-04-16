Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые восстановили задолженность компаний O1 Group бизнесмена Бориса Минца перед банком «ФК Открытие» в общем размере более 41 млрд рублей.



Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационные жалобы пяти ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. «Доводы заявителей кассационных жалоб выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалоб на рассмотрение в судебном заседании», — сказано в определении.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по иску «Открытия» признал незаконными ряд его сделок со структурами Минца накануне объявления о санации банка в августе 2017 года. Суд применил последствия недействительности сделок, восстановив задолженность перед банком по четырем кредитным договорам трех заемщиков — O1 Group Limited, ООО «Семела» и ООО «Лира» — в размере более 3,2 млрд рублей и около 453,3 млн долларов (в сумме по текущему курсу — около 36,6 млрд рублей).

Кроме того, суд восстановил задолженность компании Rebusia Holdings Ltd. по облигациям в размере более 4,5 млрд рублей. Суд также восстановил соответствующие договоры, обеспечивавшие обязательства заемщиков. В то же время «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн дефолтных облигаций O1 Group Finance. Решение затем оставили в силе апелляционный и окружной суды.

Представитель «Открытия» заявлял в первой инстанции, что в результате оспариваемых взаимосвязанных сделок банк денег не получил, но стал обладателем «никому не нужных облигаций». Представитель ЦБ поддержал иск, заявив, что сделки могли быть направлены на вывод активов прежним руководством «Открытия». Ответчики иск не признали. По их словам, сделки совершались в рамках обычной хозяйственной деятельности, поскольку банк и раньше покупал облигации этих эмитентов.

Борис Минц, в прошлом совладелец группы «Открытие», его сыновья Александр и Дмитрий сейчас заочно арестованы Басманным судом по уголовному делу о растрате 34 млрд рублей. С 2016 года Минц проживал на Мальте, а в 2018 году вместе с семьей обосновался в Лондоне. Минц в 2017 году входил в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,3 млрд долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.