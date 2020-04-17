СКБ-Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована в пятницу, 17 апреля, на сайте Банка России.

Постановление было вынесено еще 15 ноября 2019 года и вступило в законную силу 15 апреля. Банк привлечен к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных нарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Она формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Кредитной организации назначен административный штраф, который по указанной статье КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



Банк России в рамках утвержденного 20 марта пакета мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации объявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.