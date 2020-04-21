Положительные решения в марте 2020 года были приняты лишь по трети поданных заявок на кредиты (33,2%), что на 3,5 процентного пункта меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36,7%, и на 1,3 п. п. меньше, чем в феврале 2020 года (34,5%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По типам кредитов динамика доли одобрений оказалась разнонаправленной. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля одобрений в марте 2020 года сократилась в сегментах необеспеченных кредитов (потребкредиты и кредитные карты) и автокредитов — на 3,3 п. п. и 8,8 п. п. соответственно. В ипотечном кредитовании уровень одобрения вырос на 3,7 п. п.

Динамика доли одобрений также носила разнонаправленный характер. В сегментах необеспеченных кредитов и ипотеки уровень одобрения за последний месяц снизился (на 1,8 п. п. и 1,7 п. п. соответственно), в автокредитовании он вырос на 3,5 п. п.

Самая высокая доля одобрений кредитных заявок отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (36,9%) и Республике Карелии (36,8%). Самая низкая доля одобрений кредитов была зафиксирована в республиках Ингушетия (22,7%) и Карачаево-Черкесия (22,9%), Кабардино-Балкарской Республике (23,0%), а также республиках Северная Осетия – Алания (25,1%) и Дагестан (25,6%).

Самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок продемонстрировали Калининградская область (-6,3 п. п.), Республика Мордовия (-5,8 п. п.), Удмуртская (-5,8 п. п.) и Чеченская (-5,5 п. п.) республики и Республика Хакасия (-5,4 п. п.). Уровень одобрения заявок на кредит увеличился в Республике Тыва (+3,3 п. п.), Республике Крым (+3,3 п. п.), Севастополе (+0,9 п. п.), Республике Алтай (+0,3 п. п.) и Кабардино-Балкарской Республике (+0,1 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 3,4 п. п. и 3,7 п. п. соответственно.