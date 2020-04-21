Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает инфляцию в России по итогам 2020 года ниже 3%. Об этом он заявил в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для «Ленты.ру» .

«Я не вижу никакой проблемы при том уровне инфляции, который мы имеем сегодня. Мы сегодня вышли на уровень ниже 4%. Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%. Поэтому лучше всего хранить деньги, использовать их в той валюте, в которой вы собираетесь делать траты», — пояснил он.

По словам Грефа, если у гражданина все траты в рублях — лучше хранить деньги именно в этой валюте. «Живите, пожалуйста, спокойно в рублях, и тогда волатильность рубля в отношении другой валюты вас не будет интересовать, если вы, конечно, не спекулянт. Но, как правило, наша многолетняя практика показывает, что как только спекулировать начинают непрофессиональные инвесторы, они обязательно проигрывают», — добавил глава Сбербанка.