Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 января 2020 года. Статистика демонстрирует улучшение ситуации по сравнению с началом IV квартала прошлого года: за три месяца потребность в резервах для покрытия рисков повысилась, но объем резервов увеличился более значительно.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с уточненных 86,2 млрд долларов на 1 октября 2019 года до 88,3 млрд на 1 января 2020-го, а объем резервов, достаточный для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), — со 109,7 млрд до 120,5 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, повысилось на 13 млрд долларов: с уточненных 195,9 млрд до 208,9 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, выросла со 192,4 млрд до 208,5 млрд долларов, или на 16,1 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил 236,3 млрд долларов на 1 января этого года против 218,5 млрд на 1 октября 2019-го, то есть повысился в IV квартале на 17,8 млрд долларов.

В свою очередь фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 23,5 млрд долларов: с 530,9 млрд на 1 октября до 554,4 млрд на 1 января, свидетельствует статистика Центробанка.

Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для покрытия рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам IV квартала 2019 года увеличилась, составив 318,1 млрд долларов против 312,4 млрд на начало отчетного периода.



За весь 2019 год ситуация с достаточностью резервов также улучшилась: на начало прошлого года разница между величиной резервов и потребностью в них для покрытия рисков при подсчетах по вышеописанному принципу была меньше, чем по итогам года, — 268,7 млрд долларов.