Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утвердило снижение взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) с 0,15% до 0,1% по базовой ставке отчислений, пишет «Коммерсант» . Также были установлены и сниженные размеры для дополнительной и повышенной дополнительной ставок отчислений в ФСВ. Первая снизится с 50% до 25%, вторая — с 500% до 300%. Дополнительная ставка применяется, если в расчетный период ставка хоть по одному вкладу с учетом его всех доходов превышает базовый уровень доходов вкладов (БУДВ), рассчитываемый ЦБ, на 2 процентных пункта, но менее 3 п. п. Повышенная дополнительная — если превышение составляет 3 п. п., а также если банк недостаточно устойчив по нормам ЦБ. На май рассчитанный ЦБ максимальный БУДВ по рублевым вкладам составляет 6,74%.

По данным годового отчета АСВ, в течение 2019 года банки перечислили в ФСВ страховые взносы на сумму 192,2 млрд рублей. По повышенной дополнительной ставке банками в ФСВ перечислено 5,77 млрд рублей, из них за IV квартал 2018 года — 1,17 млрд рублей 35 банками. Взносы по дополнительной ставке в 2019 году не поступали.

На фоне общих отчислений объем взносов по повышенным ставкам невелик и вряд ли поможет банковской системе решить проблемы, зато может стимулировать отдельных игроков к агрессивному привлечению.

​В АСВ предлагают не усложнять для банков порядок взносов в Фонд страхования вкладов Юрий Исаев призвал не усиливать нагрузку на игроков.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, снижение ставок в ФСВ рассматривается как мера поддержки банков, позволяющая высвободить дополнительную ликвидность для поддержки клиентов, поддержать уровень кредитования. Если Банк России увидит, что эти послабления используются в иных целях, может быть инициировано принятие других решений, адекватных складывающейся обстановке, предупредили в ЦБ.

Как следует из сообщения на сайте АСВ, новый уровень ставок отчислений в ФСВ будет применяться начиная с III квартала 2020 года. Банки производят отчисления в ФСВ до конца второго месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть в ноябре — для III квартала. Таким образом, если срок действия данного решения ограничивается концом 2020 года, то, возможно, оно будет носить однократный характер, а, следовательно, его позитивное влияние на банковский сектор будет незначительным, отметили в пресс-службе ВТБ.