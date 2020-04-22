Падение российского ВВП во II квартале 2020 года будет меньше, чем в Европе, полагает президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Такое мнение он высказал в интервью изданию The Bell.



«Российский ВВП из-за пандемии коронавируса и обвала мировых цен на нефть может сократиться во втором квартале 2020 года на 7—8% против 10% в Европе. Причиной менее сильного падения российской экономики станет меньшая доля малого и среднего бизнеса и более высокая степень ее монополизации по сравнению с европейскими странами», — сказал банкир.

«По году в целом падение российской экономики может составить 5—6% или больше», — полагает Задорнов. Зато в 2021 году отложенный спрос даст отечественной экономике более высокие темпы роста, чем можно было ожидать при обычном развитии событий. При этом глава банка «Открытие» отмечает, что у России объективно нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы по примеру наиболее богатых стран мира просто раздавать деньги населению в период действия ограничений из-за пандемии COVID-19. «Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги», — констатировал он.

По мнению банкира, сам кризис, который в отличие от глобального кризиса 2008—2009 годов не является экономическим, кардинально изменит бизнес-модели целого ряда секторов экономики. В частности, компании начнут сокращать расходы на аренду офисов из-за роста количества работников на удаленном режиме. Торгово-развлекательные центры будут постепенно отмирать как центры досуга.

Президент — председатель правления банка «Открытие» также считает, что в России на ближайшие год-два может упасть потребление нефти и электроэнергии. Поскольку существенная часть работников компаний останется работать в удаленном режиме и после завершения пандемии, уменьшится нагрузка на общественный транспорт, а следовательно, будет потребляться меньше бензина.