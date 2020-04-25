Клиенты Хоум Кредит Банка, которые заправляют свои автомобили на АЗС сети «Газпромнефть», могут получить до трех месяцев рассрочки при оплате картой «Свобода», говорится в релиза финучреждения.

Срок рассрочки зависит от суммы оплаты:

до 1 тыс. рублей — рассрочка один месяц;

от 1 001 рубля до 2 тыс. рублей — два месяца;

от 2 001 рубля и выше — рассрочка три месяца.

Помимо этого, новые клиенты, которые оформят карту «Свобода» до 13 мая 2020-го, смогут получить десять месяцев рассрочки на покупки у партнеров карты в течение двух недель с даты ее оформления.