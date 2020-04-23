При среднегодовой цене на нефть в 30 долларов убыток российского бюджета составит 2,5 трлн рублей, при 20 долларах — почти 3 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование экономистов РЭУ им. Г. В. Плеханова. При шоковой ситуации — падении котировок до 10 долларов за баррель — объем выпадающих поступлений составит 4,7 трлн рублей. Авторы подчеркнули: такое соотношение возможно при условии, что ЦБ будет поддерживать курс нацвалюты на уровне 78 рублей за доллар валютными интервенциями. Если регулятор не станет вмешиваться, российская валюта ослабнет вслед за ценами на нефть до 90 рублей за доллар. Это несколько смягчит недостаток бюджетных средств, и он составит 3,4 трлн рублей по итогам года, говорится в исследовании.

Давление на нефтяные цены для вытеснения с рынка крупных игроков может оказаться долгосрочным, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. Это приближает негативный сценарий с котировками существенно ниже 20 долларов за баррель. Если нефть вдруг упадет до 1 доллара, это приведет к ослаблению рубля до 110 рублей за доллар и сокращению нефтяных поступлений в бюджет на 2 трлн рублей. Размер выпадающих средств компенсирует обвал национальной валюты, пояснила экономист.

Еще один сценарий специалистов РЭУ предусматривает цены на нефть в 20—25 долларов за баррель. При такой конъюнктуре Министерство финансов недосчитается почти 3 трлн рублей, а курс национальной валюты упадет до 78—83 рублей за доллар, уверены они. Если котировки будут на уровне 30—35 долларов за баррель, бюджет недополучит 2,5—2,8 трлн рублей. Курс рубля при этом составит 73—78 рублей за доллар, поясняют аналитики.

Новак: доходы бюджета от демпфера составят 1 трлн рублей при цене нефти в 20 долларов Глава Минэнерго отметил, что этот механизм «позволяет нивелировать в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета».

По мнению экспертов, сценарии, при которых цены на нефть закрепляются в области сверхнизких значений (порядка 10 долларов за баррель), возможны лишь в том случае, если существующие жесткие карантинные меры в развитых странах продлятся до конца этого года или даже перейдут на следующий. Более вероятным выступает постепенное восстановление цен на нефть до 30—35 долларов за баррель к концу 2020 года — по мере выхода развитых стран из карантина и снижения накопленных запасов в нефтехранилищах. В краткосрочной перспективе поддержку ценам на нефть могло бы оказать дальнейшее снижение добычи сверх 9,7 млн баррелей в день, о которых страны ОПЕК+ договорились 12 апреля, отметили эксперты.