• Чистая прибыль банковского сектора РФ в марте составила около 190 млрд рублей. Это на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год, однако основной объем пришелся всего на несколько крупных банков. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году». В марте активы банковского сектора выросли на 3,3% до 96,6 трлн рублей — существенно выше обычного среднемесячного уровня. В основном, поясняет регулятор, это произошло за счет рекордных объемов выдачи корпоративных кредитов, роста наличных денежных средств в кассе, межбанковских кредитов и средств в Банке России.

• Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, Хоум Кредит Банк и Кредит Европа Банк. Представители других банков ответили, что либо не приняли решение об уменьшении кешбэка и анализируют ситуацию, либо не нашли предпосылок для его снижения. На фоне пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2—2,2%. Платежные системы также снизили до 0,7% межбанковскую комиссию. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент направляет средства на кешбэк.

• Не все российские банки готовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска карты, у которых истекает срок действия. О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения до 1 июля, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако, как следует из пояснений регулятора, это лишь рекомендация. Платежные системы еще в конце марта, когда стало известно о том, что апрель в России объявлен выходным из-за коронавируса, направили свои рекомендации банкам.

• Из-за грядущих майских праздников и введенного в России режима самоизоляции будут изменены графики выплат пенсий. Пенсионеры могут проверить данные о выплачиваемой им пенсии на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), для этого в меню надо выбрать «Информация для жителей региона» и ввести свой субъект. В мае 2020 года индексация пенсионных начислений в России производиться не будет, поэтому все выплаты будут соответствовать прежним размерам.