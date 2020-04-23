Международные резервы РФ по состоянию на 17 апреля составили 569,7 млрд долларов против 564,9 млрд на 10 апреля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 4,8 млрд долларов.

Увеличение показателя за неделю на 0,8% произошло «под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО «Сбербанк», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — марте этого года резервы выросли примерно на 9,1 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.